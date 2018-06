Nieuwe straatnamen 02 juni 2018

Buggenhout voert twee nieuwe straatnamen in. Daar besliste de gemeenteraad over. Een zijstraat van de Hopveldweg, tussen huisnummer 6 en 10a, krijgt de naam Brouwersweg. Hierover liep eerder al een openbaar onderzoek, met positief gevolg. Ook de site Segers aan de kerk en de aansluitende parking aan de Pastorijstraat en Nieuwstraat in hartje Buggenhout, krijgt zijn eigen naam. Dat zal het Kamiel van Belleplein heten, genoemd naar de Buggenhoutenaar die sneuvelde in de Eerste Wereldoorlog aan de IJzer. (DND