Nieuwe schuilhut in bos

Buggenhout Bos heeft een nieuwe schuilhut. Die is geplaatst aan de Konijnenberg. De vorige schuilhut daar werd in november 2016 afgebroken. Het gebouwtje bevond zich toen in een erg slechte toestand en was daardoor niet veilig meer. Het Agentschap voor Natuur en Bos besliste dan ook om de hut af te breken en ze later opnieuw op te bouwen. Daarvoor was een stedebouwkundige vergunning nodig. Die werd onlangs bekomen, zodat werk gemaakt kon worden van een nieuwe schuilhut. Die staat ondertussen op haar plaats. "Er moeten wel nog definitieve zitbanken en een tafel in komen", zegt boswachter Reinhart Cromphout. "Er komt ook nog een halfharde verharding op de ondergrond. De schuilhut zal nog begin dit jaar afgewerkt worden." (DND)