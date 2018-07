Nieuwe schuilhut in bos officieel geopend 05 juli 2018

02u34 0 Buggenhout Met frisse drankjes en leuke spelletjes, zo werd gisteren de nieuwe schuilhut in Buggenhout Bos officieel geopend.

Daarvoor was jong en oud uitgenodigd. De nieuwe schuilhut bevindt zich in de speelzone op de Konijnenberg in het bos en vervangt de vorige die versleten was en om veiligheidsredenen werd afgebroken. "We hebben nu een groter exemplaar", zegt boswachter Reinhart Cromphout. "De schuilhut staat dan ook op één van de drukst bezochte plaatsen van het Buggenhout Bos. In en rond de nieuwe hut hebben we verschillende nieuwe banken en tafels. Zo kan heel wat volk plaatsnemen. Pronkstuk is de zes meter lange picknicktafel." Het Agentschap Bos en Natuur en het gemeentebestuur van Buggenhout hopen dat heel wat scholen, gezinnen, jeugdverenigingen en bezoekers van het bos vlot hun weg vinden naar deze plek. "De nieuwe hut kan zeker gebruikt worden door de scholen om buiten les te geven bijvoorbeeld", zegt schepen van Milieu Geert Hermans. "We zijn blij dat we in ons bos zo'n opportuniteit kunnen aanbieden."





Aan de nieuwe schuilhut is ook een nieuw infobord geplaatst. Dat schetst de evolutie van het bos. "Zo kan je zien hoe weinig oppervlakte bos er nu nog maar overblijft van het oorspronkelijke bos", zegt Cromphout. "Het is interessant voor scholen en bosgidsen om aan de hand van deze plannetjes de evolutie te tonen."





(DND)