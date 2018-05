Nieuwe schuilhut in bos begin juli open 01 juni 2018

02u49 0

Een nieuwe schuilhut die voorzien wordt in Buggenhout Bos, zal begin juli officieel geopend worden. Tegen 4 juli moet alles afgewerkt zijn. Een nieuwe schuilhut wordt geplaatst aan de Konijnenberg. De vorige daar werd in november 2016 afgebroken. Het gebouwtje bevond zich toen in een erg slechte toestand en was daardoor niet veilig meer. Het Agentschap voor Natuur en Bos besliste dan ook om de hut af te breken en ze later opnieuw op te bouwen. Daarvoor was een stedebouwkundige vergunning nodig, waardoor de oprichting wat op zich liet wachten. Ondertussen staat de nieuwe schuilhut al even op zijn plaats, maar moest nog afgewerkt worden. Zo moesten nog definitieve zitbanken en een tafel geplaatst worden. De ondergrond moet nog een halfharde verharding krijgen. (DND)