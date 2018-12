Nieuwe ontwikkelingen in Alvat-soap : onder andere nieuw bodemonderzoek nodig Nele Dooms

06 december 2018

10u18 4 Buggenhout Het lijkt erop dat er weer van nul moet begonnen worden in het Alvat-dossier. Omdat het faillissement definitief is uitgesproken, zijn de terreinen momenteel onbeheerd. “Er moet een nieuw stappenplan komen om de site te saneren en een bestemming te geven”, zegt schepen Geert Hermans. De Buggenhoutse gemeenteraad stemde alvast een motie om het provinciebestuur te vragen rekening te houden met de Buggenhoutse wensen voor een latere invulling van het terrein.

De site Alvat is al sinds 1985 verlaten. In al die jaren raakte het terrein in den Briel steeds meer verloederd. Het is de grootste kankerplek van Buggenhout en voor velen een doorn in het oog. Het gemeentebestuur wil er al lang een nieuwe invulling aan geven en dacht daarbij aan een project met KMO, wonen en groen. De plannen werden echter gedwarsboomd door het provinciebestuur die de site Alvat bij het project ‘Ouden Briel’ wilde voegen en er zo mee een watergebonden industrieterrein van maken. De Buggenhoutse gemeenteraad keurde eind vorig jaar al eens een motie goed in een poging de provincie op andere gedachten te brengen.

“Het ontslag van gedeputeerde Geert Versnick, die met het dossier bezig was, zorgde er uiteindelijk voor dat de plannen een stand-still kenden”, zegt Jean-Pierre Willems (N-VA), voorzitter van de gemeenteraad. Die vroeg de raadsleden tijdens de jongste zitting om opnieuw een motie rond de Alvat-site unaniem goed te keuren. “Er gaat een nieuwe deputatie van start en het is belangrijk die nieuwe ploeg mee te geven hoe Buggenhout de toekomst van de Aval-site ziet”, zegt Willems. “Hopelijk kunnen we het dossier in de richting van de Buggenhoutse visie doen kantelen. Onze boodschap: vergeet het verleden en luister naar ons.”

Met een nieuwe lei beginnen zit er alleszins zeker in. Volgens schepen Geert Hermans komt dat door nieuwe ontwikkelingen in het dossier. “De rechtbank van koophandel heeft het faillissement recent definitief uitgesproken”, zegt hij. “Daardoor is er nu geen curator meer en zijn de terreinen onbeheerd. De Vlaamse Regering heeft ook de onderhandelingen met een geïnteresseerde projectontwikkelaar in het kader van het Brownfield-project stopgezet omdat er geen akkoord was tussen provincie en gemeente over de toekomstige invulling. Gevolg van dit alles is dat OVAM ambtshalve verplicht is de site te saneren.”

Voor dat gebeurt, moet een nieuw stappenplan opgesteld worden. “In eerste instantie moeten de nog resterende gebouwen gesloopt worden”, legt Hermans uit. “Daarna moet een nieuw bodemonderzoek plaatsvinden. Het vorige dateert van 2002 en is compleet achterhaald. Zo’n studie moet de vervuilingsgraad van het terrein bepalen. Dan wordt duidelijk welke sanering moet uitgevoerd worden. En dan moet er nog een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgesteld worden om de toekomstige invulling van de site te bepalen.”

Hermans gooit daarbij nog een steen naar het vroegere provinciebestuur. “Zonder te weten wat er in de grond zit, besliste die een bestemming uit te tekenen en dan nog zonder met de gemeente rekening te houden. Met alle gevolgen van dien. Hopelijk kan het tij nu keren.” Feit is dat Buggenhout met het project Alvat nog wel enkele jaren zoet zal zijn. De gemeenteraad keurde de nieuwe motie unaniem goed.