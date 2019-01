Nieuwe nutsleidingen in Damstraat Nele Dooms

11 januari 2019

In de Damstraat in Buggenhout zijn werklui momenteel druk in de weer om zo goed als alle nutsleidingen te vernieuwen. Het gaat om gas, elektriciteit en water. De leidingen bevinden zich vooral onder het fietspad en in de bermen. “Daarom hebben we er als gemeente ook bij de verschillende nutsmaatschappijen op aangedrongen om alle werken gezamenlijk uit te voeren in één sleuf”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Hermans (CD&V). “Dat zorgt voor minder hinder. Er is dan ook één hoofdaannemer aangeduid om de werken uit te voeren.” Naar aanleiding van het project zal de Damstraat afgesloten zijn tot eind volgende week, 18 januari. “Vervolgens kan de aannemer verder werken zonder dat er een verkeersverbod nodig is”, zegt Hermans. “Na de werken zal het fietspad een nieuwe toplaag krijgen. Dat zal het comfort van de fietsers ten goede komen.” De werken moeten ten laatste tegen begin april achter de rug zijn.