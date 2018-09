Nieuwe materiaalwagen voor brandweer Nele Dooms

05 september 2018

16u04 0 Buggenhout De brandweer van Buggenhout beschikt voortaan over een nieuwe materiaalwagen.

Die werd officieel in gebruik genomen met de overhandiging van de sleutels door burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD). "De nieuwe materiaalwagen geeft de werking van de Buggenhoutse brandweer zekerheid voor de toekomst", zegt kapitein Wouter Van den Broeck, postoverste in Buggenhout. "De aankoop past in een voertuigplan dat voor de hele Brandweerzone Oost is opgemaakt. We hebben deze materiaalwagen volledig op maat van onze noden laten maken. We kunnen er alle benodigdheden in meenemen voor verschillende opdrachten, zoals bijvoorbeeld bij wateroverlast of ontzettingen uit voertuigen bij een ongeval." Het nieuwe voertuig kost ruim 360.000 euro.