Nieuwe leslokalen voor Sint-Vincentiuscollege Nele Dooms

18 januari 2019

11u27 0 Buggenhout Het Sint-Vincentiuscollege van Buggenhout beschikt voortaan over twee nieuwe leslokalen. Daarvoor werden de vroegere slaapzalen van het klooster verbouwd. Later komen er nog eens twee extra lokalen bij.

Het Sint-Vincentiuscollege van Buggenhout, gevestigd aan de Kloosterstraat, kent al een aantal jaren een groeiend leerlingencijfer. “Een uitbreiding van de infrastructuur was dan ook echt nodig”, zegt directeur Nele De Bie. “Om dat te realiseren konden we gebruik maken van ruimte in het klooster aan de school. Toen er in dat klooster ook nog een weeshuis gevestigd was, sliepen de weeskinderen in slaapzalen. Later werden er voor de zusters kamers voorzien. Het zijn nu die slaapzalen die we konden ombouwen tot leslokalen.”

De nog aanwezige kloosterzusters waren meteen akkoord met de verbouwing. “Vroeger sliepen in deze lokalen de weeskinderen. We hebben hen jaren geleden een thuis kunnen geven. Nu doen we dat met plezier voor schoolgaande jeugd”, zegt zuster Rita.

De vroegere slaapkamers werden grondig verbouwd en mooi vernieuwd door onderhoudsmannen van de school Koen en Stijn. “Gyproc-wanden moesten geplaatst en houten vloeren gelegd”, zegt de Bie. “Er kwamen ook een nieuw bord en nieuwe computer met beamer. Deze twee nieuwe klaslokalen worden in gebruik genomen door de leerlingen in het eerste jaar STEAM.”

Tegen volgend schooljaar moeten nog eens twee extra lokalen op dezelfde verdieping van het klooster klaar zijn. “Op die manier kan de school nog meer inzetten op de noden van de leerlingen in een vernieuwde onderwijscontext”, zegt de Bie. “Vanaf 1 september 2019 wordt de onderwijsvernieuwing immers concreet gemaakt. De vernieuwing en uitbreiding van de schoolinfrastructuur is nodig om tegemoet te komen aan de stijgende leerlingenaantallen én de nieuwe onderwijsmethoden, zoals co-teaching.”

De eerste twee nieuwe klaslokalen werden door de leerlingen officieel in gebruik genomen tijdens een receptie.