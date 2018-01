Nieuwe expo in raadszaal 02u46 0

In het Administratief en Cultureel Centrum (ACC) van Buggenhout is vanaf vrijdag 5 januari een nieuwe tentoonstelling te bekijken. De Buggenhoutse kunstschilder Alain Ducobu toont er zijn werken. De schilderijen zijn te bekijken tot 28 januari, elke zaterdag en zondag van 15 tot 18 uur. liefhebbers kunnen daarvoor terecht in de raadszaal van het ACC, aan de Nieuwstraat in Buggenhout. (DND)