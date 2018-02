Nieuwbouw voor buitenschoolse kinderopvang 07 februari 2018

02u41 0

De buitenschoolse kinderopvang IBO in Opstal krijgt een nieuwbouw. Het Buggenhoutse gemeentebestuur zal daarvoor het vroegere schoolhuis, aan de Broekstraat in Opstal afbreken en er een nieuwbouw laten oprichten. Om dit mogelijk te maken, moet echter eerst de rooilijn op deze plaats verplaatst worden.





De huidige rooilijn loopt immers door het schoolhuis. Intercommunale DDS stelde een nieuw rooilijnplan op, dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Zo ontstaat meer oppervlakte om de nieuwbouw te realiseren. "De huidige IBO is gevestigd in de Molenstraat in Opstal, maar om die plek te bereiken moeten kinderen van aan hun scholen enkele kruispunten oversteken", zegt schepen Jan Jacobs (N-VA). "Bedoeling is dat de nieuwbouw voor de IBO ook polyvalent gebruikt kan worden. Zo heeft de naastgelegen vrije basisschool voor haar kleuterafdeling momenteel stockageruimte in het schoolhuis. Dat zal ook in de nieuwbouw mogelijk blijven. De kinnderen van IBO zullen dan weer van de buitenspeelruimte van de school gebruik kunnen maken. Zo ontstaat een win-win voor iedereen." (DND)