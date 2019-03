Nieuw voertuig voor Blijdorp Nele Dooms

26 maart 2019

Blijdop, de instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale beperking, uit Buggenhout heeft zopas een nieuw voertuig in gebruik genomen. De officiële inhuldiging ging gepaard met een receptie. “We zijn dan ook heel blij met dit nieuwe transportmiddel”, zegt Johan Claus, technisch directeur van Blijdorp. “Vervoer is voor onze jongeren en volwassenen met een beperking immers essentieel om te kunnen deelnemen aan activiteiten en evenementen buiten de terreinen van Blijdorp. Dankzij heel wat milde giften van diverse sponsors konden we deze auto kopen. Tot grote vreugde van onze Blijdorpers.”