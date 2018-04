Nieuw streekproduct: bier met honing 11 april 2018

Buggenhout is een nieuw streekproduct rijker. Keurmeester imker Bart Callaert pakt uit met het Wallabierke, een bier met honing. De lancering zet ook de start van het nieuwe bijenseizoen in de kijker. Bart Callaert startte een tijd geleden al met het Wallabieke om streekeigen honing te promoten en te sensibiliseren rond de problematiek van bijen die het steeds moeilijker hebben om te overleven. Aan de Provinciale Baan in Buggenhout opende hij een eigen winkeltje. Daar vond gisteren de overhandiging van het nieuwe Wallabierke plaats, aan waarnemend burgemeester Wim Mommaerts.





"Terwijl ik aanvankelijk met het Wallabieke startte als sensibilisatie en educatie, is het initiatief ondertussen uitgegroeid tot een echte Oost-Vlaamse streekproducent", legt Callaert uit. "Het Wallabierke is ons nieuwste uithangbord. Het is een amberkleurig biertje met 7,5 procent alcoholgehalte en gebrouwen met uitsluitend natuurlijke producten, Belgische hop en Buggenhoutse en Dendermondse honing van eigen bijenstanden."





Aan het bier zijn geen suikers toegevoegd. Dat laat zich proeven in een vollere honingsmaak. Van het brouwsel is tweehonderd liter gebrouwen." Meer is niet mogelijk omdat we met eigen honing werken en die is beperkt", zegt Callaert. "Wie het smaakvolle honingbier wil proeven, zal dus snel moeten zijn."





Info: www.wallabieke.be. (DND)