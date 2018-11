Nieuw sportmateriaal voor gemeentescholen Nele Dooms

23 november 2018

17u43 1

De beide gemeentescholen van Buggenhout — Sprinkhaantje in het centrum en De Pupil in Opdorp — krijgen nieuw sportmateriaal. De gemeenteraad keurde dat tijdens haar jongste vergadering goed. Het gemeentebestuur trekt zo’n 8.000 euro uit voor de aankopen. “Het gaat om zowel groot als klein materiaal”, zegt schepen van Onderwijs Wim Mommaers (N-VA). “Een recente inspectie van een keuringsfirma leverde een allesbehalve positief rapport op. Toestellen en materiaal zijn versleten. Veel ervan dateert uit de jaren zeventig en tachtig en door slijtage treden loszittende of afgebroken onderdelen, scheuren en defecten op. Die moeten natuurlijk vervangen worden. Recentere toestellen zouden hersteld kunnen worden, maar we hebben beslist alles uit de scholen te verwijderen en te vervangen door nieuwe.” Concreet gaat het om bok, plint, turnbanken, matten, springplank, springtouwen, ballen, enzovoort.