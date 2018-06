Nieuw plein krijgt naam Kamiel Van Belle 04 juni 2018

02u46 0

Het nieuwe plein in hartje Buggenhout, dat momenteel aangelegd wordt op de site Segers,krijgt de naam "Kamiel Van Belleplein". Dat heeft de Buggenhoutse gemeenteraad beslist. Het is een eerbetoon aan de Buggenhoutenaar die tijdens de Eerste Wereldoorlog als een ware held werd aanzien. Kamiel Van Belle draagt niet voor niets de titel "Held van de IJzer". Hij bewees het Vaderland een grote dienst toen hij, op gevaar van eigen leven, tijdens WOI instond voor de bediening van de sluizen in Nieuwpoort. Dat was bedoeld om de IJzervlakte onder water te zetten en de Duitsers zo tegen te houden. Kamiel van Belle was op 13 oktober 1879 geboren in Buggenhout. In Baasrode stichtte hij een gezin en kreeg vijf kinderen. Samen met drie collega-vrijwilligers bleef hij tot in mei 1915 elke dag de sluizen aan de IJzer bedienen. Uiteindelijk overleed hij in juli 1969. De aanleg van het Kamiel Van Belleplein is volop bezig. Er komt een ruime, groene parking met 74 extra parkeerplaatsen, een grote fietsenberging, een fontein en speeltoestel. (DND)