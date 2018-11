Nieuw parcours voor buurtweg ruiterpad Nele Dooms

15 november 2018

De buurtweg 165, tussen de Ravenstraat en Buggenhout Bos, krijgt een nieuw parcours. De gemeenteraad van Buggenhout heeft zijn fiat gegeven voor een nieuw rooilijnplan voor deze trage weg, zodat het traject verlegd kan worden. De weg maakt deel uit van het ruiterpad dat sinds kort in Buggenhout geopend is. “Deze buurtweg liep eigenlijk schuin over de akker van een boer”, zegt schepen Geert Mannaert. “Dat was niet zo’n gunstige situatie. Daarom is beslist om de buurtweg te verleggen langs de perceelsgrens van de akker. Zo kan zowel de boer zijn activiteiten voortzetten en ruiters hebben een degelijk pad om met de paarden over te wandelen.” Met zowel de goedkeuring van de gemeenteraad als de provincie is het traject van deze buurtweg nu definitief.