Nieuw orgel Sint-Gerardus-Majellakerk feestelijk ingespeeld 17 april 2018

Het nieuwe orgel in de Sint-Gerardus-Majellakerk van Opstal is feestelijk ingespeeld en plechtig gewijd. Het is een schenking van Lebbeke. "Dit kostbaar Pelsorgel uit 1992 deed vroeger dienst in de kerk van H.Kruisparochie in Lebbeke", zegt Stefan Keppens. "Omdat daar geen vieringen meer plaatsvinden, raakte het instrument in onbruik. In de kerk van Opstal krijgt het nu een nieuw leven, dankzij de Lebbeekse kerkraad. Het was een prima alternatief voor het orgel dat dienst deed, versleten was en dringend grondig hersteld moest worden. Het Pelsorgel kwam al een tijdje geleden in Opstal terecht, maar had tijd nodig om te acclimatiseren. Daarom hebben we gewacht tot na de winter om het officieel in te huldigen." (DND)