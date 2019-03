Nieuw bestuur voor Erfgoeddienst Nele Dooms

22 maart 2019

De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Schelde-Durme, actief in de Dendermondse regio, heeft een nieuw bestuur. De dienst bestaat ondertussen twee jaar en is opgericht om erfgoed uit de regio op de kaart te zetten. Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren en Zele zijn aangesloten om samen te werken aan een betere toekomst voor hun onroerend erfgoed. Jan De Graef uit Hamme is de nieuwe voorzitter van de erfgoeddienst. Hij nam de fakkel over van Herman De Wulf uit Wetteren. Geert Mannaert uit Buggenhout neemt de rol op van ondervoorzitter. De erfgoeddienst draait ondertussen op volle toeren. Het stimuleerde al gemeentebesturen en kerkfabrieken, maar ook particuliere eigenaars en organisaties in een betere zorg voor hun erfgoed. Een volgend project draait rond kapellen om kapeleigenaars te stimuleren in het onderhoud van dit klein erfgoed, dat vaak heel waardevol en kenmerkend is voor het landschap.