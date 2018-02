Natuurpunt telt vogels 03 februari 2018

De Vogelwerkgroep van Natuurpunt 's Heerenbosch organiseert komende zondag een vogeltelling. Binnen het werkingsgebied van 's Heerenbosch tellen de leden regelmatig op diverse locaties de aanwezige soorten. Buggenhout Bos is er daar één van. Wie mee wil helpen vogels tellen, is zondag welkom om 8 uur. De deelnemers verzamelen op de parking van het Agentschap Natuur en Bos, aan de Kasteelstraat in Buggenhout. Er zijn ook nog vogeltellingen in Buggenhout Bos gepland op zondagen 4 maart en 1 april. Info: marc.aerts1@skynet.be. (DND)