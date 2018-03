Natuurpunt lijst zwarte punten voor padden op 17 maart 2018

02u32 0

Natuurpunt 's Heerenbosch roept iedereen op om plaatsen waar veel padden worden doodgereden door te geven. Dit kadert in de jaarlijkse paddenoverzet aan de Damstraat in Opdorp. "Hier worden maatregelen genomen om de diertjes veilig de straat over te helpen als ze aan hun trek om zich voort te planten bezig zijn," zegt Luc Verhelst. "Maar er zijn nog andere plaatsen in Buggenhout waar padden en kikkers nog vaak onder de wielen van een auto terecht komen. Wie zo'n plaatsen weet zijn, mag die zeker doorgeven." Natuurpunt wil zo alle 'zwarte punten' verzamelen en bekijken welke maatregelen ze daar kunnen nemen om de padden te helpen. Wie wil helpen, kan mailen naar verhelstluc@gmail.com. (DND)