Natuurpunt helpt kinderen met wilgentakken aan de slag Nele Dooms

20 maart 2019

18u36 0

Natuurpunt ‘s Heerenbosch tekent op zondag 24 maart present met een natuuratelier “Kids4Nature” op de plantenmarkt in Opdorp. Kinderen zijn welkom in het atelier om met takken en twijgen van knotwilgen aan de slag te gaan. Tijdens de workshop kunnen ze twijgen plooien en vlechten tot een vis of een hart, een vogelnestenhotel maken of een sierstukje voor Pasen. Wie het graag avontuurlijk houdt, kan een pijl en boog uit wilgenhout maken. Vervolgens kunnen ze die zelf uitproberen op de schietstand van de boogschieters op de Dries. Het natuuratelier is een hele zondag open. Iedereen mag er vrij in en uit lopen. Begeleiders staan klaar om te helpen. Deelnemen aan de workshop kost 2 euro. Info: marc.aerts1@skynet.be.