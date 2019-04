Natuurliefhebbers redden ruim 600 padden en kikkers Nele Dooms

03 april 2019

17u07 0 Buggenhout De jaarlijkse paddenoverzet in Opdorp is opnieuw een succes geworden. Bij deze negende editie zorgden natuurliefhebbers ervoor dat ruim zeshonderd padden en kikkers veilig de weg werden overgezet.

Voor de paddentrek werd de Damstraat in de wegbermen afgebakend met schermen. Ingegraven emmers zorgden ervoor dat de diertjes, in het kader van hun voorjaarstrek naar de poel aan het Kasteel van Opdorp om zich voort te planten, de weg niet op kunnen. Ze vallen in de emmers en vrijwilligers deden dagelijks een controle om ze daaruit te halen en naar de overkant van de weg te brengen.

“Op de terugweg hebben we nog eens meer dan 260 padden en kikkers gered”, zegt Luc Verhelst. “We mogen zeker spreken van een succes. Het bewijs daarvan is ook te zien in de poel. Daar liggen de paddensnoeren zigzaggend gevlochten tussen de waterplanten en tientallen hopen kikkerdril.”

Aanstaande zaterdag 6 april sluit de werkgroep de paddenoverzet af. Vanaf 9 uur worden langs de Damstraat alle emmers verwijderd, gaten weer gedicht, paaltjes verzameld en schermen opgerold. Iedereen mag daarbij komen helpen. “We bewaren alles tot de volgende paddenoverzet. Volgend jaar in 2020 is dat de tiende editie”, zegt Verhelst.

“We zullen het actieterrein ook uitbreiden naar de Sportveldstraat, in het deel dat verboden is voor autoverkeer”, klinkt het bovendien. “Daar worden elk jaar tientallen padden overreden door tweewielers. Er is een mooie vijver met veel waterplanten waar de amfibieën zich goed kunnen voortplanten. Volgend jaar willen we hier 120 tot 180 meter draad zetten met emmers om de diertjes op te vangen. Bedoeling is om daar het plaatselijk buurtcomité bij te betrekken.”