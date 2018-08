Namiddag zonder water Koen Baten

22 augustus 2018

14u00

In Buggenhout en Opdorp hebben meerdere straten woensdagnamiddag zonder water gezeten. De oorzaak was een breuk in de waterleiding in de Diepmeerstraat, omstreeks 13.15 uur. Watermaatschappij Farys stuurde een ploeg ter plaatse om het probleem op te lossen. In de vroege avond kwam overal weer water uit de kraan.