Na het tragische ongeval dat hun broer het leven kostte: “We zetten het bedrijf voort als ode aan Tom” Koen Baten

09 januari 2019

18u02 0 Buggenhout De broer van Tom Verstraeten (41) uit Buggenhout reageert enkele dagen na het tragische ongeval en is nog altijd bijzonder aangeslagen. De veertiger belandde zondagavond tegen een boom in de Brusselmansstraat in Buggenhout en overleed enkele uren later in het ziekenhuis aan de gevolgen van een inwendige bloeding. “Hij was erg levenslustig en zou zichzelf nooit van het leven beroofd hebben", vertelt Geert.

Het zware ongeval gebeurde afgelopen zondagavond iets voor 20 uur. Tom was kort daarvoor vertrokken uit zijn woning, vermoedelijk om iets te gaan halen om te eten. Even verderop in de bocht volgde een luide knal van zijn klapband, met de zware crash tot gevolg. “Tom reed op het moment van de feiten vermoedelijk wel te snel, maar wij zijn er zeker van dat hij geen wanhoopspoging heeft ondernomen, daarvoor leefde hij veel te graag", zegt zijn broer Gert.

Klapband

Een van de buurtbewoners die vlak bij het ongeval woonde ging Tom meteen helpen en had hem nog gesproken. “Volgens hem was Tom heel alert, reageerde hij nog goed en was hij bezorgd over het feit of hij iemand anders had meegenomen bij het ongeval. Hij vertelde ook meteen dat hij een klapband had en de buur is dit ook gaan verklaren bij de politie omdat er vlak voor het ongeval al een knal weerklonk”, klinkt het.

De hele familie van Tom is bijzonder aangeslagen. Jarenlang was hij zaakvoerder van Verstraeten Agritechnieken, en de zaken gingen bijzonder goed. Hij runde het bedrijf samen met zijn tweelingbroer en Geert. “Wij waren samen twee handen op een buik. Familie was heel belangrijk voor ons. En op elk feest konden we praten alsof we elkaar maandenlang niet gezien hebben. Plots werd dit allemaal afgepakt en was het gedaan", zegt zijn broer aangeslagen. “Hij was hier vorige week vertrokken met veel plannen op zijn bureau, klaar om maandag weer te beginnen. Tom leefde voor het bedrijf, hij was goedlachs en een zeer warme man die graag gezien was. Tom zou ons nooit zo bewust achterlaten op deze manier.”

Bedrijf blijft bestaan

Tom laat nu een grote leegte achter in het bedrijf. Geert zal zijn taken nu overnemen, en de broers zijn zeker niet van plan het bedrijf op te doeken. “Als ode aan onze broer willen we gewoon verder gaan. We kunnen niet stoppen met dit bloeiende bedrijf. We hebben nu even gesloten, maar krijgen hiervoor heel veel begrip en steun van alle klanten, en dat doet ook ontzettend veel deugd.”

Ook in de liefde ging het de veertiger opnieuw voor de wind. Hij had sinds een maand een relatie met zijn buurvrouw. Ook zij is bijzonder hard aangeslagen door de feiten. “Tractors waren zijn passie. Hij had een zelfontworpen tractor volledig in het zwart met een gouden rand. We namen ook meerdere keren deel aan de Tractorpulling. Hij werkte hard voor het bedrijf, maar hij genoot ook van het leven.”

Zaterdag wordt Tom begraven in Bornem. De kerk zal afgeladen vol zitten met familie, vrienden en kennissen. “De tractor die hij ontworpen heeft, zullen we voor de kerk plaatsen. Daarin wordt later ook zijn urne naar het kerkhof gebracht als eerbetoon. Tom was een crème van een broer en we zullen hem nooit vergeten", besluit Geert.