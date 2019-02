Na 75 jaar valt doek over familiebakkerij De Saeger-Spruyt: “Emotioneel, maar tijd om meer van het leven te genieten” Nele Dooms

21 februari 2019

14u54 5 Buggenhout De laatste vijfhonderd broden zijn gebakken. Daarmee valt het doek over familiebakkerij De Saeger-Spruyt in Buggenhout. De zaak kent een traditie van 75 jaar. “Maar het is tijd om wat meer van het leven te genieten”, zeggen Mario De Saeger en Suzy Spruyt. Afscheid nemen, doen ze wel met gemengde gevoelens. “Dit is een heel emotionele dag”, klinkt het.

Met Mario De Saeger en Suzy Spruyt, allebei 46 jaar, stond de derde generatie aan het roer van de familiebakkerij, de laatste warme bakker die het centrum van Buggenhout nog rijk was. “Het was de broer van mijn grootouders die precies 75 jaar geleden de zaak uit de grond stampte”, vertelt Suzy. “Dat gebeurde op de huidige locatie in de Schoolstraat, maar wel onder de naam Van Aelst. Het werd een goed draaiende bakkerij. Later volgden mijn grootouders. Uiteindelijk was het mijn vader die de voetsporen volgde en de voorbije 27 jaar was het aan ons.”

Dat Suzy bakkersvrouw zou worden, stond in de sterren geschreven. “Ik ben maar tot mijn achttien jaar naar school gegaan. Verder studeren stond niet op de agenda. Ik wilde zo snel mogelijk meedraaien in de bakkerij”, vertelt ze. “Als klein meisje al had ik maar één wens. Als leerkrachten me vroegen wat ik later wilde doen, klonk het zonder aarzelen ‘moeke helpen in de winkel’. Geen haar op mijn hoofd dat er aan dacht iets anders te doen. Het zat gewoon in mijn bloed.”

De liefde voor Suzy maakte van Mario een echte, warme bakker. “We werden verliefd en Suzy’s hart lag helemaal bij de bakkerij”, vertelt hij. “Ik ben mee in de zaak gestapt. Ik volgde daarvoor een opleiding tot bakker. Dat gebeurde niet bij de minste, maar in Dendermonde bij bakker Van Kerckhove. Aanvankelijk bakte schoonvader nog al het brood. Maar in de jaren negentig stierf hij heel onverwacht. Plots stond ik er helemaal alleen voor. Gelukkig was schoonmoeder bereid me verder te begeleiden. Gaandeweg maakte ik me de bakkerij helemaal eigen.”

Geen opvolging

Mario en Suzy konden de voorbije jaren steevast op de hulp van hun beide moeders rekenen. Maar zij geven nu aan dat het genoeg geweest is, fysiek wordt het allemaal wat te zwaar. “Personeel van buitenaf aannemen, dat zien we niet zitten”, zegt Suzy. “Ook de kinderen, 20 en 21 jaar, hebben andere interesses en dus is er geen opvolging. Een volgende generatie ‘Spruytjes’ komt er dus niet.”

De twee kinderen, Jasper en Jolien, koesteren wel heel warme herinneringen aan hun jeugdjaren, ook al werden ze grootgebracht in de drukte van een zelfstandige zaak. “Het was in de bakkerij dat onze wieg stond, terwijl meter en mama elkaar afwisselden in de winkel”, vertellen ze. “We speelden tussen de bloem en de machines, bouwden kampen en maakten kunstwerken met het kleingeld uit de kassa. We haalden met onze vingertjes het wit uit de pistoletjes om op te eten en gooiden de rest weer in de broodmand. Papa en mama klopten hier tot 14 uur per dag. Sociale achteruitgang, wegenwerken, de anti-broodhype: niets kreeg hen klein. Maar bakken is een harde stiel en we begrijpen dat onze ouders ermee stoppen. We zijn blij voor hen dat ze de bladzijde omslaan en zijn dankbaar voor een magische jeugd en elke dag kraakverse boterhammen.”

De drukte en stress die de zware stiel van bakker met zich meebrengt, deden Mario en Suzy beslissen de deuren van hun bakkerij te sluiten. “Tijd om wat meer van het leven te genieten”, zegt Suzy. “En wat meer tijd te hebben voor gezin en familie. Ik hoor het de kinderen nog zo vaak vragen ‘mama, wanneer vieren wij eens Kerstmis samen of paaseieren rapen?’ We konden er nooit aan tegemoet komen door de drukte in de zaak op die dagen. Maar daar komt nu verandering in. Zeker als er binnenkort kleinkinderen zouden komen, zijn dat momenten die ik samen met hen wil spenderen.”

Het aanbod van een andere bakker om de zaak over te nemen, kwam op het gepaste ogenblik. “Al heeft de vraag voor overname ons wel serieus overvallen”, vertelt Mario. “Maar het zette wel een aantal radartjes in ons hoofd in gang. Het heeft uiteindelijk een jaar tijd nodig gehad om te beslissen dat we de bakkerij vaarwel zouden zeggen. Dat gebeurt nu met heel gemengde gevoelens. De trouwe klanten gaan we zeker missen. In al die jaren bouwden we een band op. Een bakker is vaak een luisterend oor. In een supermarkt bijvoorbeeld is daar geen tijd voor.”

Stijldansen

Naar aanleiding van de laatste werkdag staat op het voetpad van de bakkerij een krijtbord: “Binnenkort een groot verlof. We zullen jullie allemaal missen, maar uw bakker gaat vanaf nu ‘s zondags vissen”. Al is dat vissen niet helemaal waar. “Het is eigenlijk stijldansen, maar dat rijmde niet”, lacht Mario. “Al zes jaar volgen we lessen. Maar wij waren wel altijd het koppel dat op zaterdag al om 23 uur naar huis moest omdat ik dan broden voor zondag moest beginnen bakken. Vanaf nu kunnen we blijven hangen in plaats van in volle plezier de zaak te verlaten.”

De bakkerij zal de komende weken gesloten zijn. Midden maart start een nieuwe zaak, met een nieuwe naam en nieuwe uitbater.