N-VA maakt eerste namen verkiezingslijst bekend 29 januari 2018

De N-VA heeft zopas de eerste namen voor haar lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober bekend gemaakt. Eerder was al geweten dat huidig schepen van mobiliteit en onderwijs Wim Mommaers deze lijst zal trekken en daarmee kandidaat-burgemeester is. Daarnaast zullen Jean-Pierre Willems, Kristine De Saeger, Ward Vranken, Jan Jacobs, Jael De Nil, Karen Lauwers, Herman Meganck, Carine Minnoye, Wim Mommaers, Jonas De Smedt, Thomas De Coster, Ginette Van der plas, Alison Dupré, Dirk Mortier, Els Cools, Jef Verhaegen en Liesa Van Eeckhoorn al zeker een plaats op de lijst innemen. "Ook aan verjonging en vervrouwelijking is gedacht. Zelfs de ondernemers vinden de weg naar onze groep", zegt voorzitter Ward Vranken. "We gaan voor bloeiende handelskern, veilig en vlot verkeer, een zorgzame gemeenschap, propere gemeente, bruisende bosomgeving en een veilige thuis in een welvarend Buggenhout", besluit Mommaers. (DND)