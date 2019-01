N-VA klinkt op nieuw jaar aan Patattenmolen Nele Dooms

17 januari 2019

16u29 0

De N-VA van Buggenhout organiseert op zondag 20 januari haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze keer is Goedele Uyttersprot, federaal kamerlid en schepen in Lebbeke, gastspreker. Zij licht de verkiezingen van mei 2019 toe. Wim Mommaers, lijsttrekker van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen, blikt dan weer terug op de verkiezingen 2018 en maakte de krijtlijnen voor de komende zes jaar bekend. De nieuwjaarsreceptie begint om 11.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Molenaarswoning op de site Patattenmolen, aan de Krapstraat in Opstal. Parkeren kan op de parking van de Putweg, die een verbinding heeft met de Patattenmolen. Info: 0496/40.16.48.