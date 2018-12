N-VA hekelt ontbreken begroting Nele Dooms

18 december 2018

17u30 4 Buggenhout N-VA Buggenhout, de voorbije zes jaar nog in de meerderheid met twee schepenen en voorzitter van de gemeenteraad, maar voor de komende legislatuur op de oppositiebanken, hekelt het gebrek aan een begroting voor 2019 in de bosgemeente. De gemeenteraad van Buggenhout komt aanstaande donderdag voor de laatste keer samen, maar een nieuwe begroting voor het komende jaar is op de agenda niet terug te vinden.

“Het nieuwe gemeentebestuur, dat enkel uit CD&V-mandatarissen zal bestaan, start begin januari dus zonder een goedgekeurde begroting”, zegt Jan Jacobs, die nog tot eind december schepen is. “De begroting regelt uitgaven en aankopen die nodig zijn. Wij hadden onze wenslijst klaar, maar begrotingsonderhandelingen zijn dit jaar niet opgestart geweest. Dat vinden we spijtig. We waren bereid constructief mee te werken aan een begroting en drongen er in november nog eens op aan om er dringend werk van te maken.”

Een voorstel tot begroting is er echter niet gekomen. “De toekomstige meerderheidspartij CD&V heeft blijkbaar een andere invulling van het begrip verantwoordelijkheid”, meent Wim Mommaers, ook nog schepen tot eind december voor N-VA. “Het jaar 2019 zal hierdoor starten zonder perspectief.” Schepen van Financiën Geert Mannaert (CD&V) was niet bereikbaar voor commentaar.