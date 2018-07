Muziek voor 11 juli 10 juli 2018

Buggenhout organiseert ook dit jaar een 11-juliviering. Dat gebeurt op het kerkplein. Op woensdag 11 juli vindt eerst een academische zitting plaats in de raadszaal van het Administratief en Cultureel Centrum, aan de Nieuwstraat. Die begint om 19.30 uur. Gastspreker dit jaar is politicus Karim Van Overmeire. Aansluitend volgt een receptie. Op het Kerkplein vindt vervolgens een concert plaats. Alles is gratis en iedereen is welkom. (DND)