Muziek, sjorwerk en ‘oorlogsvoetbal’: Middelpunt haalt alles uit de kast om beeldenexpo in verf te zetten Nele Dooms

28 maart 2019

14u52 1 Buggenhout Naar aanleiding van de openlucht beeldententoonstelling ‘No Man’s Land’ op de Dries in Opdorp organiseert Het Middelpunt op zondag 31 maart een ‘Feestelijk Event’. Tal van Opdorpse verenigingen zetten de schouders onder allerlei randactiviteiten bij de expo en bijhorende Beeldenroute.

“Doel van onze tweejaarlijkse beeldenexpo is om de drempel voor cultuur te verlagen”, zegt Firmin De Brandt. “Op de Dries kan iedereen zomaar genieten van de kunstwerken, ook mensen die anders niet meteen in een museum of galerij zouden binnen stappen. Om die toegankelijkheid nog groter te maken, vindt er zondag allerlei randanimatie plaats.”

Het Middelpunt start de dag met een receptie in de kerk van Opdorp voor alle deelnemende beeldhouwers en sponsors. Harmonie Met Moed Vooruit zorgt voor de muziek. Aansluitend is een wandeling langs de Beeldenroute gepland. Onderweg vinden allerlei activiteiten plaats.

In de kleuterschool tonen de kleutertjes hun eigen kunstwerken en in de Orangerie vindt een demonstratie keramiekbakken plaats. Ter Palen toont haar vernieuwde heemkundige tentoonstelling in het kasteel van Opdorp, Natuurpunt geeft uitleg aan de IJskelder over padden en vleermuizen, en de scouts zorgen met sjorwerk voor een frame om kunstige vleermuizen op te hangen. In de lagere school is een jazzcafé open.

Uniek wordt de “historische voetbalmatch” van de Rangers van Opdorp. De voetbalclub speelt een oorlogswedstrijd in traditionele kledij tussen Duitsers en Engelsen na. Die werd ooit gespeeld naar aanleiding van de herwonnen vrede na WOI. De wedstrijd start om 11 uur op de terreinen van de Rangers in Opdorp. Aanwezigen kunnen tussendoor een oorlogsmenu van stoemp met worst eten.

Info: www.hetmiddelpunt.eu.