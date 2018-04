Motorrijder gewond na aanrijding met wagen 16 april 2018

Een motorrijder is gistermiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een personenwagen. Aan het kruispunt Najaarsdroom met de Spoorwegstraat kwamen de twee met elkaar in aanrijding. Over de omstandigheden van het ongeval is er niets bekend. De motorrijder kwam bij de aanrijding ten val en liep verwondingen op.





Ziekenhuis

Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op en moesten getakeld worden. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Tijdens het ongeval was de spoorwegstraat een tijdlang afgesloten. De verkeershinder bleef beperkt.





(KBD)