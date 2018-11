Mosselfestijn in Nicolaas Nele Dooms

14 november 2018

Wie graag mosselen eet, kan dit weekend in Zaal Nicolaas in Buggenhout terecht. CD&V organiseert er op zondag 18 november voor de vijfde keer haar jaarlijks Mosselfestijn. Er staat ook vol-au-vent op het menu. Bezoekers zijn welkom tussen 11.30 en 15 uur. Zaal Nicolaas bevindt zich aan de Jachtweg in Buggenhout. Info en inschrijvingen: info@buggenhout.cdenv.be of 0477/99.05.34.