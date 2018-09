Mosselfestijn bij harmonie Nele Dooms

04 september 2018

De Koninklijke Harmonie Met Moed Vooruit van Opdorp organiseert haar jaarlijks mosselfestijn.

Bezoekers kunnen proeven van Zeeuwse mosselen, maar er is ook vol-au-vent te krijgen. Voor de kleinsten zijn er kinderporties. Smullen kan op zaterdag 8 september vanaf 18 uur en op zondag 9 september van 11.30 tot 15 uur. Liefhebbers zijn welkom in Zaal Madelon, aan de Dries in Opdorp.