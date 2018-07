Mooimakers ruimen zwerfafval Dries op Nele Dooms

17 juli 2018

De Dries weer helemaal proper. Met dat opzet zijn Ronald Van Gemerde en Maarten Roels dinsdagavond aan de slag gegaan met een zwerfvuilactie op het plein. Gewapend met fluohesjes, prikkers, handschoenen en vuilzakken trokken ze rond om de allerlaatste papiertjes, sigarettenpeuken, stukken glas en ander vuil op te ruimen. "Er hebben de voorbije weken al heel veel festiviteiten op de Dries plaatsgevonden", zegt Ronald Van Gemerde. "Er was het WK Voetbal waarvan de Middenstand Opdorp Leeft alle wedstrijden van de Rode Duivels uitzond op groot scherm en daaarbovenop beleefden we nog een heel intense kermis meer dan tien dagen lang. Natuurlijk zorgt zoiets voor afval. De organisatoren leverden zelf al heel wat inspanningen om alles op te ruimen. Maar voor het allerlaatste afval, beslisten Maarten en ik de handen uit de mouwen te steken. We zijn al geregistreerd als Mooimakers om onze eigen buurt op te ruimen en de Dries nemen we er graag nog extra bij." "Mooimakers" is een project in heel Vlaanderen dat inwoners oproept regelmatig op pad te gaan om in hun omgeving sluikafval op te ruimen. Ronald en Maarten kregen op de Dries hulp van nog een paar extra vrijwilligers uit de buurt. "Niet zoveel extra helpende handen dan gehoopt", zegt Roels. "Blijkbaar feesten mensen liever dan opruimen. Maar de aanwezigen zijn wel gemotiveerd en dat is het belangrijkste."