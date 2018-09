Mooie cheques voor vzw's Nele Dooms

05 september 2018

14u23 0 Buggenhout De drie Buggenhoutse organisaties Ingobyi, Samen en Erkrido hebben een mooie cheque in ontvangst mogen nemen.

Dat gebeurde tijdens het kermisweekend in Buggenhout. Elke vzw kreeg 3.400 euro. Dat geld verdienden ze door tijdens het bezoek van de Baloise Belgium Tour in Buggenhout in mei de tap te verzorgen. "De opbrengst van die tap gaat naar de werking van deze vzw's, die veel goede zaken verrichten", zegt Dirk Van der Jeught, één van de stuwende krachten achter het wielerevenement. "We zijn dan ook blij dat ze een mooie som geld verdienden." De vzw Samen zet zich in voor alleenstaanden en zieken in Buggenhout. Ingobyi ondersteunt een materniteit en weeshuis in Rwanda. En Erkrido is de plaatselijke afdeling van Kom op tegen Kanker.

