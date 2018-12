Mooie cheques na recordeditie Bosmarathon Nele Dooms

13 december 2018

11u52 0

De organisatoren van de jaarlijkse Bosmarathon in Buggenhout doen een mooie duit in het zakje voor het goede doel. Dat is te danken aan de recordeditie die de marathon voor zijn tiende editie werd. “We mochten liefst 1.043 deelnemers verwelkomen”, zegt Erik Follaets, stuwende kracht achter de Bosmarathon. “Daarmee hebben we alle records gebroken. Het was een mooie kers op de taart voor onze jubileumeditie.” De opbrengst van de Bosmarathon wordt traditioneel verdeeld tussen vier sociale vzw’s van Buggenhout, die ook telkens met vrijwilligers helpen bij het evenement. Deze keer gaan vier cheques van elk 2.000 euro naar de vzw Samen, Blijdorp, de vzw Eindelijk en Avalon.