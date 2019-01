Mooie cheque voor Run and Ride for Mie Nele Dooms

08 januari 2019

13u56 0

Het “Run and Ride for Mie”-team dat, ter nagedachtenis van de overleden Mieke Mertens uit Opstal, wil deelnemen aan de 100 kilometer-run ten voordele van wetenschappelijk onderzoek rond kanker, heeft een mooie cheque ontvangen van De Kinder Hardware uit Buggenhout. De handelszaak vierde haar zestigste verjaardag maar vroeg feestvierders om geen bloemen of drank mee te brengen, wel een bedrag te storten voor Run and Ride for Mie. Dat leverde een mooie cheque van liefst 10.000 euro op. Mieke Mertens kreeg in 2012 te horen dat ze een hersentumor had. Zes jaar later, op 2 mei 2018, verloor ze de strijd tegen de vreselijke ziekte. Ze was vooral in chiromiddens erg graag gezien. Haar echtgenote Lien beloofde haar dat ze zich met vriendinnen zou inzetten voor Kom op Tegen Kanker. “Dat maken we nu waar met een eerste deelname aan de 100 kilometer-run”, zegt ze. “Om het inschrijvingsgeld te betalen, organiseren we diverse acties. Ook deze cheque kom hiervoor goed van pas.”