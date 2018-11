Mooie cheque voor Ingobyi vzw Nele Dooms

19 november 2018

De vzw Ingobyi uit Buggenhout, opgericht door kinderarts Ivo Corthouts om in Rwanda gezondheidscentra te ondersteunen en zich daar in te zetten voor de zorg voor moeders en kinderen, is 3.500 euro rijker. Die cheque ontving de vereniging van Middenstand Opdorp Leeft (MOL), die met enkele acties zoals het WK voetbal op groot scherm op de Dries geld inzamelde voor het goede doel. Ingobyi- voorzitter Corthouts is erg tevreden met de cheque. “Het bedrag is zo groot dat het zal volstaan om al het gewenste medische materiaal dat in Rwanda op dit ogenblik nodig is aan te kopen”, zegt hij.