Mommaers fractieleider van N-VA Nele Dooms

23 januari 2019

16u36 0

Wim Mommaers, voormalig schepen van onder andere mobiliteit en onderwijs, wordt fractieleider van de N-VA-delegatie in de Buggenhoutse gemeenteraad. De mandatarissen van de partij hebben dat tijdens hun jongste fractievergadering beslist. “Mommaers zal er over waken dat N-VA een sterke en constructieve oppositie zal voeren”, stelt de vijfkoppige N-VA-fractie. “In eerste instantie gaan we werk maken van meer inspraak van de burgers in onze gemeente.” Mommaers ziet zijn taak als fractieleider zitten. “CD&V heeft ervoor gekozen om de gemeente helemaal alleen te besturen en alle macht in eigen handen te houden”, zegt hij. “De N-VA-fractie zal erop toezien dat hiervan geen misbruik gemaakt wordt. Vanuit de oppositie gaan we regelmatig voorstellen indienen voor een beter Buggenhout. Hopelijk is het bestuur bereid hierover eerlijk te debatteren.”

Meer over Wim Mommaers

politiek