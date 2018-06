MOL wil ook Russen lokken 15 juni 2018

Waar? Op de Dries in Opdorp.





Wanneer? Vanavond wordt de wedstrijd Spanje-Portugal getoond. Ook alle wedstrijden van de Rode Duivels worden uitgezonden. Ook de halve finale en finale worden uitgezonden.





Waarom naar daar?





"Wie hier naar de matchen komt kijken, kan dat in een uniek decor doen", zegt Erik Coppens. "We hebben ook een gigantisch LED-scherm. Omdat het WK in Rusland plaatsvindt, willen we ook Russen naar hier krijgen. De eerste honderd Russen die langskomen, krijgen een gratis consumptie."





Inkom? Gratis.





Prijs van een pint?





2 euro. Sterke drank is niet te verkrijgen. (DND)