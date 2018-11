MOL verkoopt poppies voor goede doel Nele Dooms

13 november 2018

14u04 1 Buggenhout Middenstand Opdorp Leeft (MOL), die voorbije zondag een grote herdenking van Wereldoorlog I organiseerde met 2018 rode klaprozen, biedt deze poppies te koop aan.

Alle exemplaren werden met de hand gemaakt in klei door Arjen van Moerzeke van Van Moerzeke Concepts uit Hamme. “Daardoor zijn het allemaal unieke exemplaren en ze zijn genummerd”, zegt MOL-voorzitter Erik Coppens. “Na onze herdenking zondag was er zoveel interesse bij de vele aanwezigen om klaprozen te kopen, dat we niet willen wachten tot het voorjaar om tijdens de Lente op de Dries de klaprozen te verkopen zoals aanvankelijk gepland. We verkochten de eerste exemplaren zondag al en organiseren nu zaterdag 17 november een extra verkoop.” Geïnteresseerden kunnen tussen 11 en 12 uur terecht aan Leroy bvba, aan de Dries 43 in Opdorp. Vijf stuks kosten 20 euro. De opbrengst zal MOL verdelen onder verschillende verenigingen. Zo zal de vzw Ingobyi, die zich inzet voor moeders en kinderen in Rwanda, al zeker een deel krijgen. Een ander deel van de opbrengst is bestemd voor een drietal verenigingen die actief zijn binnen de zorg- en ziektesector in Buggenhout.