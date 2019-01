MOL start samen met andere verenigingen nieuw jaar Nele Dooms

14 januari 2019

Middenstand Opdorp Leeft (MOL) zorgde er voor de tweede keer op rij voor dat een nieuw jaar samen met de andere plaatselijke verenigingen van Opdorp kon ingezet worden. Daarvoor vond een netwerkreceptie plaats in Zaal Madelon. Elke vereniging kreeg er de kans om zijn jaarprogramma toe te lichten. “We bewijzen hiermee nogmaals dat er in Opdorp veel samenhorigheid heerst”, zegt MOL-voorzitter Erik Coppens. “Dat maakt het organiseren van evenementen een pak eenvoudiger omdat verenigingen goed kunnen samenwerken. De goede onderlinge verstandhouding tussen de verschillende verenigingen en scholen leidt vaak tot mooie en nieuwe initiatieven.” Voor MOL zelf, dat er net een jubileumjaar opzitten heeft, dient zich met 2019 een rustiger jaar aan. Wel engageert de vereniging zich om in het najaar 23.000 bloembollen op de Dries en omgeving te planten, zodat er weer meer narcissen zullen bloeien in het voorjaar.