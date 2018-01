MOL start feestjaar voor 25-jarig jubileum 19 januari 2018

02u26 0

Middenstand Opdorp Leeft (MOL) is een feestjaar gestart. De Opdorpse vereniging viert een jubileum naar aanleiding van haar 25-jarig bestaan. "Al de voorbije jaren heeft MOL altijd tot doel gehad om voor leven in de brouwerij te zorgen in Opdorp , het dorpsgevoel te versterken en de inwoners dichter bij elkaar te brengen", zegt voorzitter Erik Coppens. "We deden dat met allerlei initiatieven, waarbij onder andere de tweejaarlijkse Lente op de Dries en de kerstmarkt altijd voltreffers waren. We hopen alvast om onze werking nog ettelijke jaren te mogen voortzetten. We staan zeker voor een druk feestjaar, met onder andere een nieuwe Lente op de Dries, het WK voetbal op groot scherm, de aanplant van 25.000 extra paasbloemen op de Dries en de herdenking van WOI met klaprozen in kunsthars op het plein", aldus voorzitter Erik Coppens.





(DND)