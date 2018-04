MOL gaat voor WK-scherm van dertig vierkante meter 24 april 2018

Middenstand Opdorp Leeft (MOL) van Opdorp gaat bij het komende WK Voetbal, deze zomer, voor een groot scherm dat dubbel zo groot zal zijn als bij de vorige edities. Opnieuw wil MOL de wedstrijden van de Rode Duivels vertonen in openlucht op de Dries. Dat werd zowel bij het vorige WK als EK een succes. "Maar deze keer willen we het grootste scherm van de streek hebben", zegt voorzitter Erik Coppens. "Door overleg met onze leveranciers kunnen we een scherm opstellen van dezelfde kwaliteit als de vorige, maar wel twee keer zo groot. Wie de Dries bezoekt zal de wedstrijden op een ledscherm van dertig vierkante meter kunnen volgen. Voor het geluid voorzien we op de Dries een surround-opstelling met vertragingslijnen, zodat de live-uitzending perfect te volgen is zonder storende echo's." Om er voor te zorgen dat de bewoners van de Dries weinig of geen hinder van het lawaai ondervinden, worden de luidsprekers naar binnen gericht opgesteld. Het XL-scherm krijgt een plaats op de Dries van 14 juni tot 15 juli. Alle wedstrijden van de nationale ploeg worden vertoond. "We zijn niet aan ons proefstuk toe en verwachten ook nu weer een groot voetbalfeest", zegt Coppens. "Voor een topmatch verzamelen enkele duizenden op de Dries." (DND)





