Minionderneming AlBeBAG in de prijzen 30 mei 2018

De leerlingen van het Sint-Vincentiuscollege van Buggenhout zijn met hun mini-onderneming AlBeBAG in de prijzen gevallen. Dat gebeurde in Gent, tijdens de awards- en sterrenuitreiking van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen). AlBeBAG behaalde twee awards: die van meest ondernemende mini en van runner-up in de orovinciale finale. Bij de verdeling van de sterren eindigde de mini-onderneming op de eerste plaats. Hiermee behaalden de jongeren een van de betere plaatsen in de geschiedenis van mini-ondernemingen in SIVIBU. Vlajo wil bij jongeren de ondernemingszin aanwakkeren.





(DND)