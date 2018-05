Milieuraad organiseert fotowedstrijd 18 mei 2018

De Milieuraad van Buggenhout organiseert tijdens de lente- en zomermaanden opnieuw een fotowedstrijd. Een eerste editie vorig jaar was al een groot succes. De organisatie roept alle inwoners van Buggenhout op om tijdens wandelingen of fietstochten in Buggenhout leuke foto's te nemen. Thema dit jaar is "water". "Met respect voor de natuur kunnen deelnemers op zoek gaan naar een kabbelend beekje, een poel, een kreek, een plas of sloot langs de weide, een vijver in bos of park, een wachtbekken of een stukje Schelde aan den Briel", klinkt het. "Met de ingezonden foto's zijn leuke prijzen te winnen." Foto's insturen moet voor 30 september naar fotowedstrijdGAMNBuggenhout@gmail.com. (DND)