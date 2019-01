Milieuraad kiest beste beelden van fotowedstrijd rond water Nele Dooms

07 januari 2019

13u26 1

De Milieuraad van Buggenhout heeft de winnaars van de fotowedstrijd rond het thema ‘water’ bekend gemaakt. De adviesraad deed de voorbije zomer een oproep naar Buggenhoutenaren om in de gemeente op zoek te gaan naar plaatsen met water, zoals een kabbelend beekje, een poel, een kreek, een plas of sloot langs de weide, een vijver in bos of park, een wachtbekken of een stukje Schelde aan den Briel, en daar een leuke foto te maken. Het leverde in totaal een honderdtal inzendingen op. Bij de categorie jeugd sleepte Riet De Bock de eerste plaats in de wacht, gevolgd door Nore Amerijckx en Maite Van Dijck. Bij de volwassenen leverde Yves Van Assche het mooiste beeld. Op tweede en derde plaats eindigden Jef Verhaegen en Liesbeth Moortgat.