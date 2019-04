Milieuraad bezoekt Vogelopvangcentrum Nele Dooms

10 april 2019

09u24 0

De Milieuraad van Buggenhout plant op zondag 14 april een bezoek aan het Opvangcentrum voor Vogels en wilde Dieren in Malderen. “Het VOC is het enige erkende opvangcentrum voor zieke, gewonde of hulpbehoevende wilde dieren in Vlaams Brabant. Jaarlijks worden er ongeveer 5.500 dieren binnengebracht die elk een professionele verzorging en opvolging krijgen”, zegt Gustaaf Van Gucht van de Milieuraad. “Gezien zijn geografische ligging worden ook vanuit Buggenhout veel patiënten naar het VOC gebracht. In 2018 waren dat er liefst 258. Na verzorging en revalidatie worden ze terug vrijgelaten in een geschikte biotoop. Dierenverzorgers, dierenarts Peter Mievis en een groep vrijwilligers zetten zich hiervoor elke dag opnieuw in. Met ons bezoek hopen we het VOC een steuntje in de rug te geven en iets bij te leren over de verzorging van wilde dieren en hun kansen op herstel. Het is ook een mooie gelegenheid om uilen en andere vogels van dichtbij te bekijken.” Het bezoek omvat een begeleide rondleiding. Die start om 14 uur in het VOC, aan Boeksheide in Malderen. Geïnteresseerden komen daar samen of verzamelen aan het kerkplein van Buggenhout en fietsen langs trage wegen door het Buggenhoutbos naar het centrum. Deelnamen is gratis. Info: edgard.vandenboer@gmail.com.