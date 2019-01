Mieke Fleurackers maakt kunst in India Geert De Rycke

07 januari 2019

De Buggenhoutse kunstenares Mieke Fleurackers vertegenwoordigt ons land in Gujarat. Dat is een deelstaat van India waar een project met artiesten uit achttien verschillende landen op poten gezet wordt.

“Een bevriende kunstenaar stelde voor om mijn kandidatuur in te dienen als representant van België. De Gujarat Tourism Corporation Ltd. oordeelde dat ik België mag vertegenwoordigen tijdens het Global Art Festival (GAF)”, zegt Buggenhoutse kunstenares Mieke Fleurackers. Het GAF is het eerste programma voor visuele kunst in Gujarat dat ondersteun wordt door de regering van Gujarat. Behalve Mieke nemen er ook artiesten deel die afkomstig zijn uit de VS, Australië, Duitsland, Nederland, Italië, China, Nieuw-Zeeland, Argentinië en nog veel meer.

Mieke is intussen in India waar er eerst een rondreis op het programma staat zodat ze kan kennismaken met de lokale cultuur. Nadien maken de artiesten een werk rond wat ze te zien kregen. De werken worden dan geëxposeerd en nadien gaat ze nog even aan het werk in de lokale universiteit. Op 14 februari komt Mieke terug naar huis.