Middenstand Opdorp Leeft steunt vzw Samen Nele Dooms

28 december 2018

De Middenstand Opdorp Leeft (MOL) deelt dezer dagen heel wat cheques uit. Daarmee verdeelt de vereniging de opbrengst van haar voetbaldorp dat het de voorbije zomer op de Dries in Opdorp naar aanleiding van het WK Voetbal, met groot scherm, uitbouwde. “We verrassen stuwende krachten achter verenigingen en goede doelen met een mooie cheque”, zegt MOL-voorzitter Erik Coppens. Ook de vzw Samen kreeg zo haar deel van de opbrengst. De organisatie zet zich in voor alleenstaande, zieken en sociaal zwakkeren in Buggenhout. Een delegatie van MOL trok naar het jaarlijkse kerstfeest van Samen om een cheque van 2.500 euro te overhandigen. “Een beter kerstgeschenk konden we niet wensen”, zei een zichtbaar ontroerde Nadine Sertijn van Samen.