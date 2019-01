Middenstand Opdorp Leeft deelt cheques uit Nele Dooms

07 januari 2019

Middenstand Opdorp Leeft (MOL) verdeelt de opbrengst van haar voetbaldorp de voorbije zomer op de Dries in Opdorp naar aanleiding van het WK Voetbal. De wedstrijden van de Rode Duivels werden op groot scherm vertoond en dat lokte tal van bezoekers. “Resultaat is dat onze vereniging een heel mooie opbrengst bij elkaar wist te vergaren”, zegt MOL-voorzitter Erik Coppens. “Die delen we uit aan verschillende goede doelen.” Een MOL-delegatie bracht zo dokter Oosterlinck een bezoekje om hem een cheque van 2.500 euro ten voordele van de Borstkliniek van Dendermonde te overhandigen. Buggenhoutenaar Kris Van den Berghe kreeg een cheque van 300 euro voor zijn inspanningen om de kerststal op het kerkplein van Buggenhout-centrum een nieuw leven te geven. En via burgemeester Pierre Claeys gaat nog eens 2.500 euro naar de Oost-Vlaamse MS-Liga.